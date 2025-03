Sport.quotidiano.net - Champions, urna impietosa. La Unahotels trova Malaga

per la Pallacanestro Reggiana che nei quarti di finale della ‘BasketballLeague’ dovrà vedersela con i campioni in carica dell’Unicaja. Con un pizzico di fortuna in più, i biancorossi avrebbero potuto pescare il Cez Nymburk (la squadra più abbordabile) oppure l’Aek Atene dell’ex Sakota, ma il sorteggio – avvenuto nella house of basketball di Mies (Svizzera) – è stato molto severo. In rappresentanza della Pallacanestro Reggiana era presente il direttore sportivo Filippo Barozzi: "Sarà davvero bello e stimolante sfidare i campioni della Bcl, una squadra forte e titolata come l’Unicaja- ha commentato - Affronteremo questi quarti di finale con il grande orgoglio di essere riusciti ad arrivare fino a questo punto della manifestazione, tra le migliori otto.