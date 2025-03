Thesocialpost.it - CGIL, Landini contro tutti: “No al riarmo, e in Italia c’è una svolta autoritaria”

C’è un’aria pesante nella sala quando Maurizioprende la parola. Il segretario generale dellanon gira intorno alle parole e lancia l’allarme: l’si sta avvitando in una deriva, mentre l’Europa sceglie di investire 800 miliardi nelsenza neanche passare per un voto del Parlamento europeo. “Siamo contrari a questa strada e continuiamo a pensare che sia sbagliata” attacca, aprendo l’assemblea pubblica Pace, lavoro, ambiente, diritti. Ma il segretario dellanon se la prende solo con la strategia dell’Unione Europea, ma lancia bordate pesantissime ancheil governo.senza politica estera: la grande illusione europeaPer, il problema non è solo la spesa militare monstre, ma il contesto in cui matura. L’Europa, dice, “ragiona sul, ma non si dà una politica estera“.