Ilgiorno.it - Centro per la vita indipendente. Nel Nord Milano percorsi su misura: "Il disabile diventa protagonista"

Nasce ufficialmente il nuovoper la, evoluzione di un lungo percorso iniziato nel 2017 con i laboratori per l’inclusione sociale e proseguito poi nel 2021 con l’Agenzia per la. "Un progetto che si propone di rendere la persona con disabilitàdel proprio percorso di, accompagnandola nella costruzione di un percorso personalizzato di autonomia – spiegano da Ipis, il consorzio sociale dei Comuni di Cinisello, Cusano, Bresso e Cormano –. L’obiettivo è quello di abbandonare una visione della disabilità come malattia cronica, tramutando gli interventi di cura e assistenza in investimenti nel progetto die nell’attivazione della comunità". Ilsi occuperà di accoglienza e ascolto per comprendere desideri, esigenze e obiettivi individuali, consulenza e orientamento su normative locali e regionali, fiscalità e diritti, attivazione della comunità attraverso l’inserimento in progetti e servizi del territorio e accompagnamento della persona durante tutto il percorso.