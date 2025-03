Bergamonews.it - Censura all’assessore Marchesi, la riunione “d’urgenza” della maggioranza e il Pd che si spacca

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Non si placa la polemica dopo la richiesta di sfiduciare l’assessore all’Istruzione Marzia. Dopo infatti la mozione presentata dal gruppo presente in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, sono seguite, nella stessa giornata di giovedì 28 marzo, la presa di posizione da partesindaca Elena Carnevali, che a mezzo stampa ha difeso l’operato del membro di Giunta, e poi ladivoluta per riflettere su quanto accaduto e per capire il da farsi.Un incontro sollecitato dopo l’affondo, che si è svolto in streaming e del quale è stata chiaramente informata anche la prima cittadina che, però, non ha partecipato. Non nuova a situazioni come queste,era infatti già passata al vaglio di mozioni die di sfiducia in occasionesua esperienza di presidente del Consiglio, quando mandò a quel paese la minoranza, e per il contenuto di documento prodotto dal coordinamento nazionale per la Pace e relativo alla guerra nella striscia di Gaza, portato in aula dall’allora consigliere Paganoni che aveva definito“un assessore passacarte e quindi inutile”.