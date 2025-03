Ilrestodelcarlino.it - Cenone al Circolo Arci Gardenia per sostenere Emergency

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna l’appuntamento con ‘Le 100 cene per la pace di’. IlReggio Emilia invitano a cena stasera alle 20.30 pere il suo lavoro di cura. Ai fornelli la brigata di cucina ‘La Lisca Losca’ presenta uno menù di pesce al costo di 40 euro. Per conferma contattare il 392-7876738. La cena sarà possibile grazie al lavoro de ‘La Lisca Losca’ e grazie alle volontarie e volontari dele diReggio. Le 100 cene sono un appuntamento fisso durante i mesi di marzo e aprile. I Gruppi Territoriali diorganizzano serate culinarie che saranno non solo l’occasione per bere e mangiare in compagnia, ma anche per conoscere da vicino la storia die il lavoro nel mondo: interventi chirurgici e visite mediche, ma anche offrire pasti caldi ai pazienti, una cosa per nulla scontata in molti dei Paesi.