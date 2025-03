Ilgiorno.it - Celebra 10 anni il sodalizio Party senza barriere

“, il progetto dedicato al tempo libero delle persone con disabilità spegne le prime dieci candeline e festeggia questo importante compleanno con una giornata di attività aperte a tutti. L’appuntamento è per sabato 5 aprile, in Villa Burba a Rho. Alle 9.30 si terrà l’inaugurazione di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità concesso in comodato d’uso gratuito da Pmg Italia Società Benefit, nell’ambito del progetto “Città a impatto positivo“, sostenuto da imprenditori rhodensi. Alle 10.30 il convegno “Parole“, un incontro dedicato all’importanza e al senso delle parole nella disabilità, durante il quale sarà ricordata la storia del progetto attraverso i ricordi delle persone che ne fanno parte. Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà animato da una serie di laboratori proposti da cooperative e associazioni del territorio.