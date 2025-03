Ilrestodelcarlino.it - C’è da chiudere il discorso salvezza. Il Cesena può approfittarne domani

Antonino La Gumina ormai stabilmente in gruppo da un paio di giorni, Jonathan Klinsmann lo è già dalla scorsa settimana, a loro si aggiungono i rientri, dopo il turno di squalifica, di Massimiliano Mangraviti e Mirko Antonucci. Dunque,contro la Juve Stabia, rosa al completo e ampia possibilità di scelta per Michele Mignani. Il tecnico bianconero non risparmia sorprese quando si tratta di stilare l’undici iniziale, sorprese che non dovrebbero però riguardare il pacchetto difensivo, portiere compreso. Tra i pali si rivedrà infatti Jonathan Klinsmann completamente ristabilito dal problema alla mano che gli ha fatto saltare l’ultima con lo Spezia, con Matteo Pisseri destinato ad accomodarsi in panchina dopo aver risposto presente, nonostante gli oltre quattro mesi vissuti da spettatore, alla chiamata improvvisa contro gli aquilotti.