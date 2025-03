Justcalcio.com - CdS – “Assalto Milan a Sesko. Ma lui ha altre squadre in mente”

2025-03-29 13:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport:Ilguarda già anche al futuro. Un giocatore osservato da tempo dalla squadra rossonera per l’attacco è Benjamin. Il classe 2003 di proprietà del Lipsia ha segnato in questa stagione 17 reti in 36 partite. Numeri che hanno permesso allo sloveno di farsi mettere gli occhi addosso da grandi club. Secondo quanto riportato dalla “Bild”, però, il giocatore sembrerebbe preferire un trasferimento in Premier League.Dalla Germania:vuole la Premier. Arsenal e Manchester United su di luipare destinato a lasciare Lipsia al termine della stagione, nonostante un rinnovo fino al 2029 all’attivo. Oltre al, anche il Bayern Monaco, sempre stando alla Bild, avrebbe avviato i sondaggi per il giocatore, avendo individuato in lui il possibile erede di Harry Kane.