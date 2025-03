Lanazione.it - Cavalieri: staff confermato. Chiesa al timone in serie A

Leggi su Lanazione.it

Albertoproseguirà la sua avventura aldeiUnion, da coordinatore generale del progetto tecnico, anche per la prossima stagione. E potrà contare sulla collaborazione di Elia Guastini e Marco Bartoloni, responsabili tecnici rispettivamente di Gispi e Sesto (ovvero le due "anime" del club). E’ la prima novità che si evince dall’organigramma tecnico del sodalizio "tuttonero", con la dirigenza che nelle scorse ore ha ufficializzato glitecnici per la stagione 2025/26. E, tornato al Chersoni nel 2020 (in piena pandemia) inizialmente da giocatore-allenatore dopo gli anni in campo fra il 2009 ed il 2012, continuerà ad essere il riferimento per la crescita tecnica e strutturale del club: oltre a dirigere la prima squadra, potrà continuare a coordinare tutte le altre formazioni (partendo ovviamente dalla prima squadra).