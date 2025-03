Ilrestodelcarlino.it - Cattolica spera: "Bandiera blu, riprendiamola"

La Regina ci crede, dopo due anni di mancata assegnazione, lablu potrebbe tornare a. I recenti parametri sulla classificazione delle acque di balneazione riferiscono che i dati sono più che positivi e soprattutto in netto miglioramento rispetto al negativo periodo trascorso dal 2022 ad oggi, dove non è stato assegnato il prestigioso vessillo ambientale a. "Le acque del Torrente Ventena sono diventate da qualità "sufficiente" nel 2022 e 2023 a qualità "buona" nel 2024 – conferma l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni – ed in alcuni punti da qualità "buona" a qualità "eccellente", mentre in altri punti con altri rilevamenti in altre aree fluviali, in zona via Fiume o tra le scogliere 1 e 2, da qualità "buona" nel 2022 e 2023 a qualità "eccellente" nel 2024, insomma sono migliorati tutti i parametri.