Casse di espansione del Restone | costi esplosi e ritardi decennali

Bene ladidel, i cui lavori sono stati avviati nei giorni scorsi alla presenza del governatore Eugenio Giani e dell’assessore Monia Monni, "ma dovevano essere già ultimate nel 2018, dopo essere state annunciate nel 2005 dal governo Renzi. A dieci anni di distanza, isono: da 74 milioni preventivati per il sistema di 4, siamo a quasi 200". A denunciare un incremento del 270% della spesa da affrontare è Simona Petrucci, senatore di Fratelli d’Italia e membro della commissione Ambiente, nonché di professione geologo. "Fu annunciata trionfalmente nel Dpcm del 2015 nel Piano stralcio per le aree metropolitane e urbane ad alto rischio di alluvione – ricorda -. A quest’ora dovevano essere pronte e funzionanti tutte le quattrodidi Figline, fondamentali per la protezione di Firenze e della sua area metropolitana".