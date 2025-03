Anteprima24.it - Casertana, Iori: “I ragazzi mi seguono e sono contento. Da migliorare i primi dieci minuti”

Tempo di lettura: 2Nella sala stampa dello stadio Pinto, parla Manueldopo la roboante vittoria contro il Foggia, che rimane concentrato e non si lascia prendere dall’entusiasmo: “Nella mia gestione, l’identità c’è sempre stata, le capacitàmiglrispetto al girone d’andata, e la mentalità, è migliore.felice per Vano e per Bunino: quando segnano gli attaccanti è sempre importante.anche per Egharevba, che ha giocato bene, e anche per il gol di Proia; quel che mi da più soddisfazione, è che anche chi entra dalla panchina scende in campo con propositività.anche per Fabbri, che dopo l’errore della scorsa volta, è sceso con la giusta mentalità“.“Prestazione valida, non mipiaciuti i; peccato per quella sconfitta a Monopoli”“Purtroppo nel girone d’andata c’è mancato qualcosa, inutile rinvangare.