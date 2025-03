Anteprima24.it - Casertana 4×4: dopo Sorrento, 4 reti anche al Foggia. La classifica si accorcia, si anima la lotta salvezza

Tempo di lettura: 4 minutiArriva un’altra vittoria per lail, è stato sconfitto sotto gli attacchi della squadra di Iori. Sei punti in tre partite non sono mai stati guadagnati dalla. Sono arrivati oggi – finalmente –il primo trittico, Monopoli e, appunto,. Quattronelle due partite consecutive sono un segnale notevole, dello stato mentale della.Stesso morale alto per il Messina, che vince 3-1 contro il Team Altamura: i peloritani, sono alla seconda vittoria consecutivail colpaccio esterno a Giugliano. Non bene, invece, il, che perde a Picerno per 2-0. Nemmeno il Latina, che ne prende quattro a Crotone. Domani, il Trapani, ospita il Catania. Laper lasi, e laè sempre più corta.