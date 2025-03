Sport.quotidiano.net - Carpi-Gubbio 0-2: un autogol e Tommasini avvicinano gli umbri ai playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Modena), 29 marzo 2025 – Missione compiuta. Iltorna dallo scontro diretto dicon tre punti pesantissimi che lanciano i rossoblu verso i. In un match equilibrato è un episodio fortunoso a sbloccarla, ma la squadra di Fontana ha il merito di tenere bene il campo e portare a casa una vittoria importante per classifica e morale. Dopo 16’ il destro a giro di Sall fa la barba al palo, poi è ilche crea di più. Sorzi sfoggia i suoi riflessi al 19’ su un cross deviato dalla traiettoria beffarda e poco dopo sul destro ravvicinato di D’Ursi messo in corner. Dalla bandierina Tozzuolo fa la sponda perche in girata viene murato dal portiere avversario. Il finale di tempo è invece in favore deigiani: al 36’ il triangolo Mandelli-Casarini manda al tiro il primo ma termina a lato, qualche minuto più tardi è Casarini che prova a sfruttare l’assist di Saporetti ma viene murato sul più bello.