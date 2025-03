Ilrestodelcarlino.it - Carne e pesce di dubbie origini vendute a Ferrara: scatta il sequestro

, 29 marzo 2025 – Da qualche tempo, alcuni cittadini avevano segnalato al comando di Polizia Locale una situazione critica in via Cittadella. In particolare un esercizio commerciale, gestito da cittadini nigeriani, vendeva prodotti alimentari animali dalle presunte. I residenti lamentavano, inoltre, la presenza di un furgone, spesso parcheggiato nelle vicinanze, che sembrava fungere da deposito occulto per gli alimenti, probabilmente allo scopo di eludere eventuali controlli. L'area era anche caratterizzata da un odore particolarmente sgradevole che infastidiva i segnalanti. Gli accertamenti e ildi prodotti irregolari Dopo verifiche preliminari, che hanno confermato la proprietà del furgone in capo ai gestori del negozio, giovedì 21 marzo èta un'ispezione congiunta con il supporto del Servizio veterinario dell'Ausl.