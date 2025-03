Carlo Calenda sul M5s | L’unico modo per averci a che fare è cancellarlo L’attacco al Superbonus che fa applaudire Crosetto e Meloni – I video

Leggi su Open.online

È il Movimento 5 Stele l’obiettivo più bersagliato daal congresso di Azione, organizzato a Roma. Il segretario uscente e rientrante del partito centrista apre con un attacco durissimo contro l’idea del Campo largo e l’alleanza con il M5s nel centrosinistra: «Mi chiedete perché non stiamo nel campo largo? Noi non stiamo nel campo largo perché c’è un piccolo problema e rimane sempre lo stesso con i Cinque Stelle:pera che». Parlando poi agli ospiti del Pd presenti in platea,ha aggiunto: «Non chiedeteci perché non stiamo nel campo largo: chiedetevi perché voi siete nel campo largo».Il tuo browser non supporta il tag iframea Conte e gli applausi diMa è sule sulla politica estera cheaffonda il colpo contro Giuseppe Conte.