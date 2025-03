Internews24.com - Caressa consiglia l’Inter: «Il Bayern Monaco soffre quella cosa, ho guardato i loro numeri in Bundesliga e vi posso dire che…»

di RedazioneIl noto giornalista e telecronista Fabioha volutola sua sulla doppia sfida delin Champions League contro ilIntervenuto sulle frequenze di Radio Deejay nel corso del programma Deejay Football Club, il noto giornalista e telecronista Fabiosi proietta sulla doppia sfida che spetteràper i Quarti di Finale di Champions League contro ildi Vincent Kompany. Secondo lui, la squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi dovrà essere brava a sfruttare un determinato vantaggio nel doppio confronto contro i bavaresi. La gara d’andata, in Germania, sarà il 9 aprile, col ritorno a San Siro il 16 aprile.PAROLE – «Attenzione perché hodel: inè in testa in quasi tutte le statistiche tranne una: è settima per contropiede ricevuti, ne ha sei che ne ha ricevuti di meno.