Carceri, dopo la devastazione "Sappe" invoca il pugno duro

Tempo di lettura: 3 minutila nottata di follia vissuta nel carcere di Ariano Irpino, è il momento dei bilanci e delle proteste. “Ancora una volta, follia e violenza nel carcere di Ariano Irpino per la folle protesta di un gruppo di detenuti e il personale della Polizia Penitenziaria che aderisce al, primo Sindacato dei Baschi Azzurri, torna a protestare con veemenza per una situazione esplosiva”, denuncia Tiziana Guacci, segretaria per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “I colleghi, in servizio hanno smontatomolte ore. Per fortuna, non ci sono Agenti feriti ma i detenuti hanno devastato l’intera Sezione VIII”. Ferma la denuncia del: “Non può essere la morte di un detenuto l’alibi per un attacco allo Stato. Martedì incontrerò a Napoli il Provveditore penitenziario Castellano per chiedere provvedimenti concreti.