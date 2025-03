Carceri da inizio anno 22 suicidi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.30 Sono 22 i detenuti che, dall'del 2025, si sono tolti la vita in carcere. Lo riporta l'ultimo report, aggiornato a ieri,del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della liberà. I decessi nelleitaliane sono stati, dal 1° gennaio: 22, 16 morti per cause da accertare e 40 morti naturali. L'età media dei suicidati è di circa 42 anni."Ciò che potrebbe influire sul fenomeno,-scrive il dossierè l'assenza di prospettive future e le carenze sul territorio nazionale della rete esterna di supporto".