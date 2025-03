Lanazione.it - Capodanno dell’Annunciazione. La festa è qui: il programma

Un tuffo nella storia. Oggi e domani Prato ospita l’edizione 2025 del, con 55 gruppi storici e 1300 figuranti provenienti da tutta la Toscana, l’ostensione straordinaria della Cintola e altre iniziative. Si parte oggi alle 15 con l’esibizione dei gruppi storici in piazza delle Carceri; alle 17 da piazza del Comune corpo dei valletti comunali verso piazza Duomo, dove la sindaca Bugetti consegnerà al vescovo Nerbini le chiavi per aprire la teca della Cintola. Alle 18l convegno nel Chiostro di San Domenico: Dalla storia alle tradizioni, iltra arte e cultura, dialogo a 4 voci, con Leandro Ventura, direttore dell’Istituto per il patrimonio immateriale del ministero della Cultura, don Marco Pratesi, direttore della scuola di Teologia Antonio Martini, Veronica Vestri, ricercatrice e archivista, Veronica Bartoletti, direttrice dei Musei Diocesani.