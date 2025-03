Ilgiorno.it - “Capitolo due“ allo Strehler. Ripensando Neil Simon e la dolorosa gioia di viviere

Leggi su Ilgiorno.it

"Il mio istinto mi dice che sei un uomo molto interessante, George". E lui cosa volete che le risponda? Fidati del tuo istinto, ovviamente. Che d’altronde si sa, la risposta è dentro di noi. Ed è sbagliata. Si torna dunque dalle parti della coppia. Delle relazioni d’amore. O qualcosa del genere. Argomento inesauribile. Fosse solo per riderci su. Come succede in “Due“ di, da martedì al Piccolo Teatroper la regia di Massimiliano Civica. Ovvero, del direttore del Metastasio di Prato, caposaldo della ricerca e della drammaturgia contemporanea. Anche se qui ci si lascia ispirare dal secondo Novecento. E da un autore non scontato. Visto che lo scrittore newyorkese non è approdo abituale in certi circuiti. Più facile incrociarlo nei grandi teatri mainstream. E invece Civica rompe lo steccato.