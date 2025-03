Ilgiorno.it - Caos trasporti: "Attendiamo la convocazione"

Disservizi ferroviari o "buchi" nel trasporto sovracomunale su gomma, "resta aperto il tavolo prefettizio,una nuova. Potrebbe arrivare a breve". È Melzo il Comune individuato, a suo tempo, come referente dell’Adda Martesana al tavolo permanente sui problemi del trasporto pubblico locale istituito in prefettura. Le prime riunioni si erano tenute a fine anno, l’ultima in febbraio. Le schede di segnalazione dei 28 Comuni di bacino sono nelle mani del sindaco Antonio Fusè. "Sono state raccolte a fine estate e nei tempi stabiliti inoltrate. Riguardano problematiche comuni, come quelle dei disservizi ferroviari ma anche questioni specifiche sul trasporto sovracomunale su gomma: zone poco servite, o difficoltà di aree specifiche a raggiungere ospedali, o poli scolastici superiori.