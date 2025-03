Cantieri con vistaestate Marinella attende in ansia la conclusione delle opere

Lanazione.it - Cantieri con vista...estate. Marinella attende in ansia la conclusione delle opere

Un cantiere che abbraccia tutta la frazione, dalla spiaggia fino al borgo e ai suoi casolari ormai quasi completamente abbandonati. Gli interventi di riqualificazione diprogettati dal Comune di Sarzana grazie alla serie di preziosi finanziamenti stanno creando non poca apprensione tra gli operatori commerciali e balneari che iniziano già a respirare aria di stagione estiva. Tra l’arrivo della Pasqua e le festività successive infatti tra qualche settimana ci sarà un primo assaggio di turismo dopo il silenzio dell’inverno. E allo stato attuale la frazione è impossibilitata a accogliere i visitatori. Tra gli scavi su via Kennedy che hanno occupato l’intera piazzetta di fronte alle scuole e i parcheggi lungo la strada, l’interdizione del transito e sosta nel prolungamento verso lo spiaggione oltre alle operazioni in corso all’interno del borgo la situazione è davvero delicata.