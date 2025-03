Liberoquotidiano.it - "Cancellarlo, l'unico modo": Calenda sgancia il siluro su Conte

"La Meloni è una nostra avversaria ma con gli avversari si parla. Se dialogando 'si porta acqua', allora dobbiamo chiudere il Parlamento. A che serve? Perché se il dialogo non serve a nulla, neanche in un momento in cui c'è la guerra in Medio Oriente, c'è la guerra in Ucraina, c'è una situazione drammatica economica che si sta abbattendo su di noi, se dialogare non serve a nulla allora chiudiamola questa democrazia, perché non esiste democrazia che non sia fondata sul dialogo". È questa la lezione che impartisce il leader di Azione Carloa Roma, arrivando al congresso di Azione, rispondendo alle domande dei cronisti sul suo invito alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poidal palco picchia duro sui Cinque Stelle: "Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza o è un ignorante che non conosce la storia o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone.