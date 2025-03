Scuolalink.it - Campania: 175 milioni di euro per scuole e trasporti scolastici

La Regionemette in campo un piano da 175diper rafforzare il sistema scolastico, puntando sue infrastrutture. Il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato l’acquisto di 100 scuolabus per i Comuni con meno di 15mila abitanti e nuovi fondi per la sicurezza degli edifici. 100 scuolabus per i .: 175diperScuolalink.