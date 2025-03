Primacampania.it - Camorra e racket dei fuochi d’artificio a Napoli: sei arresti a Fuorigrotta per estorsioni mafiose

Leggi su Primacampania.it

– Dalle prime luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Bagnoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei uomini, accusati di far parte di un sistema estorsivo legato alla criminalità organizzata. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati di concorso inaggravate dal metodo mafioso, reati che – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – sarebbero stati commessi nel quartiere napoletano di, in danno di venditori ambulanti di.Le vittime, sotto minaccia, sarebbero state costrette a pagare somme di denaro per poter esercitare la loro attività nei periodi festivi. Le indagini hanno fatto emergere un controllo sistematico del territorio da parte del gruppo criminale, con modalità tipiche delcamorristico.