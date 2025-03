Thesocialpost.it - Camion perde biogas, è dramma: statale chiusa per ore

Ferrarese, perdita dida unper ore laRomeaUna perdita dida unin sosta ha reso necessaria la chiusura dellaRomea, nel territorio del Ferrarese, dalle 22:30 alle 3:30.L’intervento dei vigili del fuoco, avvenuto in località Collinaria di Comacchio, è stato finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e al recupero del gas disperso. Le operazioni si sono concluse all’alba.Presenti sul posto anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area circostante.L'articolo, èper ore proviene da The Social Post.