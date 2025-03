Formiche.net - Cameri, hub strategico per gli F-35 in Europa. Ecco perché

Lunedì 24 marzo un F-35A del 495° squadrone di caccia dell’Air Force americana è atterrato a. È l’inizio della prima manutenzione programmata di un F-35A americano di stanza in(USAFE) presso le strutture della base aerea in Piemonte che, grazie alla joint venture tra Leonardo e Lockheed Martin, è oggi l’hub centrale europeo per la costruzione e il supporto dell’F-35.Come riportato sulla pagina X del Joint Program Office, questo evento testimonia l’impegno del programma verso le partnership globali e l’eccellenza nella manutenzione. Il primo F-35 statunitense ad arrivare in Italia per la manutenzione è la cellula 19-5475, che è uno dei primi quattro F-35 consegnati alla RAF Lakenheath, nel Regno Unito, nel 2021.“L’investimento significativo dell’Italia nello Euro-Mediterranean Regional Air Vehicle Maintenance Depot è una testimonianza del nostro impegno costante per la sicurezza e la cooperazione regionale”, ha dichiarato il capitano Sigfrido Chiandussi, responsabile nazionale dell’F-35 Lightning II Joint Program Office.