Camera di Commercio, il bando. Giovani imprenditori in crescita

Sono 68 le domande presentate in poche settimane da ragazze e ragazzi under 35 suldelladi(nella foto, il presidente Giorgio Guberti), con investimenti che sfiorano i 700.000 euro. Una partecipazione importante, dunque, che dimostra la volontà deiferraresi e ravennati di non mollare ma, anzi, di rinnovarsi, di introdurre tecnologie nuove, di investire per sostenere la propria presenza sul mercato. Parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, redazione del progetto d’impresa, analisi di mercato ed implementazione del sito Internet aziendale le voci più gettonate, ma altrettanta attenzione è stata rivolta anche a progetti di consulenza specialistica nelle aree del marketing, della logistica, della produzione, del personale e della contrattualistica.