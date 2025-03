Ilfattoquotidiano.it - Calo delle nascite, Mantovano incolpa cannabis e sollecitazioni erotiche: “La banalizzazione di droghe e sesso ha conseguenze importanti sulla natalità”

Alfredoha un capro espiatorio per il: la, ma è “dilagante anche lasessuale e da questo mix derivanoin un momento di crisi demografica come questo”. Parola del braccio destro di Giorgia Meloni, sottosegretario della presidenza del consiglio dei ministri con delega ai servizi, ma anche alle politiche antidroga.Non gli stipendi fermi al palo da 30 anni con i prezzi in ascesa, neppure la carenza dei servizi per le famiglie e il declino dello Stato sociale, mentre lo spirito di comunità evapora in Occidente: secondo l’ex magistrato di inclinazione cattolica e conservatrice, i giovani non fanno i figli per via dellaeccessivesessuali.ha espresso il ragionamento davanti ad un un pubblico amico, ospite del convegno “e fertilità”, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal centro di ricerca e studiSalute procreativa dell’Istituto scientifico internazionale Paolo VI (Isi).