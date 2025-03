Lortica.it - Calendario aggiornato dell’Arezzo: variazioni per il derby e il recupero contro il Pescara

Il rinvio della garail, causato dal maltempo che si è abbattuto sulla città abruzzese, e il suoprevisto per mercoledì 9 aprile comportano una piccola variazione anche nella data delil Perugia. La società amaranto ha infatti richiesto e ottenuto dalla Lega l’anticipo della sfida del Comunale.La partita, inizialmente in programma per domenica 6 aprile alle ore 15:00, sarà anticipata a sabato 5 aprile alle ore 20:30. Questo spostamento permette alla squadra amaranto di avere un giorno in più per prepararsi alil, considerando che gli abruzzesi avevano già inl’anticipo dela Pineto per venerdì 4 aprile.Il mese di aprile sarà dunque decisivo per determinare la posizione con cui la squadra di Bucchi affronterà i playoff.