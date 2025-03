Lapresse.it - Calenda: “Meloni al congresso di Azione? Con avversari si deve dialogare”

Leggi su Lapresse.it

“Ci saranno Gentiloni, Pina Picerno, Guerini, Boccia, ci sarà il Pd, diciamo tutte persone amiche. Il confronto è tra tutti i partiti politici che hanno in comune il sostegno all’Ucraina che, per quanto ci riguarda, oggi è il vero discrimine della politica italiana”. Lo dice il leader diCarloa Roma, a margine deldel partito, rispondendo alle domande dei cronisti. Sul suo invito alla presidente del Consiglio Giorgiaspiega: “Laè una nostraa ma con glisi parla. Se il dialogo non serve a nulla, neanche in un momento in cui c’è la guerra in Medio Oriente, c’è la guerra in Ucraina, c’è una situdrammatica economica che si sta abbattendo su di noi, senon serve a nulla allora chiudiamola questa democrazia, perché non esiste democrazia che non sia fondata sul dialogo”.