Calenda demolisce Conte e i grillini | L’unico modo per avere a che fare con il M5S è cancellarlo video

Anche Carlonel discordo d’apertura al Congresso di Azione delinea i fondamenti di una dialettica politica serrata ma civile. Lo fa – come ha fatto Meloni- rispondendo ai rumors degli ultimi giorni: “Siamo messi maluccio se mi hanno chiesto: ‘ma questa apertura a destra’? Ma qual è questa apertura? Ma come funziona questa democrazia, non si parla con l’avversario perchè è un nemico? Se funziona così la democrazia l’abbiamo già persa”. Il leader di Azione lancia vari segnali urticanti. Uno all’ex soldale terzopolista, l’altro a Giuseppe. “Renzi ha fatto una scelta, quella di stare con campo largo, prima ancora quella di votare La Russa. E’ una scelta politica”. Una scelta che non è la sua. E con le parole che pronuncerà di seguito cala il sipario una volta di più sull’unità impossibile delle opposizioni, un campo ormai “balcanizzato”.