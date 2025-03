Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero si allontana e strizza l’occhio a quel club: «Quel campionato mi affascina e da bambino tifavo per quella squadra»

di RedazionentusNews24sidala: sono tre le possibili destinazioni del difensoreIntervistato dai microfoni de la Repubblica, Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, nonché obiettivo del, ha parlato in questi termini di un suo possibile passaggio all’Inter:RESTARE IN SERIE A – «La Serie A è uno dei più bei campionati del mondo e sono contento di avere scelto l’Udinese. Qui sono cresciuto. La Premier mi. E daero tifoso del Barça. Ora mi sento pronto per fare un passo in avanti».GIOCARE PER L’INTER IN FUTURO? – «A chi non piacerebbe? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate».