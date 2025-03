Calcionews24.com - Calciomercato Inter: Frattesi via in estate. Ma nelle prossime due gare potrebbe succedere questo

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul futuro di Davide, centrocampista dell’, in vista delestivo e dellepartite É già tempo di pensare a come trasformare le squadre la prossima. E in casale riflessioni riguardano uno dei pochi giocatori non particolarmente felici o, quantomeno, non esattamente connesso con gli umori dei compagni. .