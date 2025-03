Internews24.com - Calciomercato Inter, destino segnato per Chiesa: sarà addio al Liverpool! Nerazzurri alla finestra, ma non sono i soli

di Redazioneperal, ma non. Quale futuro per l’ex Juve?Accostato ripetutamente nel corso degli ultimi mesi al, Federicoin estate si è trasferito aldopo aver salutato la Juventus. L’attaccante italiano non ha però trovato le sue fortune in terra inglese: sotto la guida di Arne Slot ha collezionato appena 3 presenze stagionali e i Reds hanno già deciso che lasceranno partire il calciatore al termine della stagione, col suo rientroJuve al termine del prestito.Sky Sport parla della possibile nuova destinazione per il figlio d’arte, il quale continua ad avere diversi estimatori nel campionato italiano: su tutte l’e il Milan, le quali già in passato avevano provato ad acquistarlo.