Calcio Serie D Vigor Senigallia c’è la Samb | fuori il carattere

Capolista più forte e lanciata verso la C con 800 tifosi al seguito, ma ai locali servono punti e una prestazione finalmente gagliarda, 29 marzo 2025 – La lanciatissimaenedettese, nettamente in testa al girone F diD, sale aper affrontare unain crisi nella 29° giornata.Si gioca domenica 30 marzo alle ore 15.Lasta scivolando verso la zona play-out e ha bisogno di punti, anche se inevitabilmente parte sfavorita dal pronostico: i rossoblù non avranno lo squalificato Pjetri mentre Alonzi, tornato dall’infortunio ma lontano dalla miglior condizione, potrebbe andare in panchina.Out anche Rotondo, campionato finito per lui, e in dubbio Pesaresi: dalla rifinitura di sabato mattina, stavolta a porte aperte, se ne saprà di più.Saranno 800 i tifosi della: biglietti per la gradinata andati a ruba, ma agli ospiti non sarà concesso di andare in altri settori dove è stata vietata la vendita ai residenti delle province di Ascoli, Fermo, Macerata e persino Teramo.