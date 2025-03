.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 26^ giornata

InB la Castelfrettese batte la Labor e vola a +7 dall’Ostra, fermata sullo 0-0 dal Marzocca. Poker Montemarciano contro il Pietralacroce, vittorie salvezza per San Biagio e Staffolo. Nel girone C perdono Argignano e Passatempese. In, nel girone C vincono Cupramontana, Ostra Vetere e Trecastelli, pesante ko per l’Arcevia contro il Terre del Lacrima, pari tra Chiaravalle e Monte Roberto. Nel girone D il Loreto batte l’Ankon Dorica e ipoteca il primo posto. Nel girone F pareggiano Cingolana SF e Villa Strada, perde la Treiese.IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 29 marzo– In questo ultimo weekend di marzo in, 26^di campionato, sembrano esserci i primi scatti nelle volate finali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. InB, la Castelfrettese mette le mani sul ritorno in Promozione: la squadra di Ricci ha battuto 3-1 la Labor ed ora ha 7 punti di vantaggio sull’Ostra, fermata sullo 0-0 dall’Olimpia Marzocca.