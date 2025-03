Ravennatoday.it - Calcio, il Ravenna deve rialzare la testa dopo il derby: al Benelli occorre una vittoria col Corticella

Leggi su Ravennatoday.it

la sconfitta nela Forlì, iltorna in campo con l’obiettivo di riprendere la corsa e non lasciare nulla di intentato nella lotta al vertice. Domenica, al, i giallorossi affronteranno ilin un match fondamentale per rimanere agganciati alla vetta e per.