Oasport.it - Calcio femminile, Roma vittoriosa contro la Fiorentina nella 5ª giornata della seconda fase di Serie A

Ha avuto inizio la 5ªA di. La Juventus, leaderclassifica generale, guardava con occhi interessati alla sfida odierna traal Tre Fontane. In caso di mancata vittoria delle giallorossele viola, la Vecchia Signora poteva nutrire ambizioni per chiudere i giochi, grazie a un’affermazione non semplice all’Arena Civica di Milanol’Inter.Reduce da quattro risultati utili consecutivi in cui è riuscita a tenere la porta inviolata, la formazione toscana ha dovuto fare i conti con la propria bestia nera. Le gigliate si sono presentate al confronto con uno storico non così lusinghieromassima: zero vittorie da 16 partite e nelle ultime cinque con zero marcaturela.Tuttavia, la formazione giallorossa aveva tra le proprie fila non pochi dubbi, viste le quattro sconfitte degli ultimi otto match giocati, subendo tanti ko quanti quelli nei precedenti 53 diA.