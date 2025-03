Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Certaldo ci crede. Ma domani in casa serviranno i 3 punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Uno degli incontri di cartello della penultima giornata del girone A didiè sicuramente quello del Corsini di Fucecchio tra i bianconeri locali e la Massese. Le due compagini sono infatti separate da appena un punto in classifica in favore dei padroni diai margini della zona play-off. All’andata finì 2-1 per la Massese, ma da allora il Fucecchio ha fatto 10in più (28 contro 18) tenendo il passo del già promosso Camaiore. In chiave salvezza, invece, scontro diretto fondamentale per ilche riceve il Pontebuggianese. Vincere per i viola valdelsani significherebbe portare a 10 idi vantaggio sul penultimo posto, che potrebbero valere la salvezza diretta se contemporaneamente i ragazzi di mister Corsi riusciranno a scavalcare il Fratres Perignano al quintultimo posto.