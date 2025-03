Sport.quotidiano.net - Calcio, E’ accaduto In promozione ligure. Incredula la società: "e’ stata una brutta sorpresa». Insulti razzisti, il tecnico del Levanto Christian Borghetti squalificato per 12 turni

Mano pesante del Giudice Sportivo della FederLega Nazionale Dilettanti del Comitato regionalesule in particolar modo sul proprio mistera cui sono state inflitte ben 12 giornate di squalifica. Queste le motivazioni indicate nel comunicato ufficiale, messe a referto dal direttore di gara: "L’allenatore a fine gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, rivolgeva un’espressione discriminatoria per motivi di razza ad un calciatore avversario, dando origine ad uno scontro tra i due: continuava poi nel proprio comportamento, rivolgendogli un’espressione anche di stampo discriminatorio (sanzione aggravata per essersi i fatti svolti a fine gara e per la reiterazione del comportamento)". La partita in questione è quella andata in scena al "Moltedi" dicontro la Forza e Coraggio che si è risolta soltanto negli ultimi minuti in favore dei padroni di casa.