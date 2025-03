.com - Calcio, De Rossi: “Porta via tanta gente dalla strada”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Ilvia, allontana i bambini dalle consolle di gioco e dai social network. Il, lo sport, sono ciò che mi muove, sono il mio mondo da quando sono nato”. Lo ha detto il campione del mondo di Germania 2006 e bandiera dell’As Roma Daniele Dealla cerimonia di consegna dei riconoscimenti del Premio Asi ‘Sport&Cultura’, oggi al Salone d’Onore del Coni a Roma. Deha vinto il premio ‘Gesto etico’ per aver rilevato la storica società sportiva dell’Ostia Mare da tempo in difficoltà e aver ridato così una speranza ai ragazzi di Ostia, che è anche la sua città. Una scelta di cuore quella del campione che racconta: “C’è molto da fare dal punto di vista dell’impiantistica, ma non abbiamo avuto brutte sorprese. Sapevamo di andare incontro a tempi d’attesa per i permessi da chiedere per ricostruire lo stadio.