Calcio a cinque / La Jesina spegne i sogni promozione del Faenza e entra nella griglia play off

La capolista perde 5-2 al Palatriccoli in una gara senza storia dominata dai leoncelliJESI, 29 marzo 2025 – Mazzarini para tutto, addirittura segna e per lala pratica, alla fine, è stata poco più di una formalità.Una gara senza storia che dopo un avvio molto equilibrato e guardingo, con una occasione per parte intorno al 12? di gioco, ha visto il quintetto di Pieralisi passare in vantaggio a 6’44” con una rete di Piersimoni. Il raddoppio a 5’19”grazie a Di Iorio.Ad inizio di ripresa lava subito in gol con Belloni che insacca al volo su passaggio diretto con le mani di Mazzarini. A questo punto c’è la reazione deli cui tiri sono tutti neutralizzati dal portiere locale e a 16’05” dal palo della porta.Ad 11’50” Alemao sbaglia un penalty ed anche Cassano, poco dopo, non trova la via del gol.