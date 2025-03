Ilgiorno.it - Calcinato, discarica abusiva a cielo aperto: sacchi neri e borse di plastica abbandonati vicino alla strada

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia), 29 marzo 2025 – A distanza di pochi giorni dal ritrovamento di una, il Comitato Cittadiniha segnalato agli uffici competenti dell’amministrazione comunale un nuovo, eccezionale quantitativo di rifiutiin Via Gavardina di Sotto. Per i volontari dell’associazione non è una novità trovaree detritiovunque sul territorio, ma questa volta lasi è creata nel giro di poche ore. “Segnaliamo rifiutiquasi ogni giorno. Stavolta però abbiamo trovato praticamente una, creata - riteniamo – in pochissimo tempo dato che fino a qualche giorno fa nella stessa zona non c’era nulla”. “Il livello di inciviltà è osceno”, sottolinea il Comitato sul suo profilo Facebook. E, prosegue “bisogna che l’amministrazione comunale reagisca con i giusti strumenti e con risposte che corrispondano al tenore di gravità del danno causato”.