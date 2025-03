Ilnapolista.it - Cajuste: «Di Napoli ho bei ricordi, purtroppo l’anno scorso c’era frustrazione sia dei tifosi, sia interna»

Jens, in prestito all’Ipswich Town dal, ha parlato all’East Anglian Daily Times di come sta vivendo la sua nuova vita in Inghilterra e della stagione passata vissuta con gli azzurri.: «Diho beisia dai, sia»Ha vissuto notti europee ad Anfield, Ibrox, Bernabéu e Camp Nou, giocando contro alcuni dei migliori calciatori e squadre del mondo. La prima esperienza di vivere in un altro Paese arrivò all’età di cinque anni, quando la sua famiglia si trasferì in Cina:«È stato a causa del lavoro di mio padre nel mondo degli affari e della finanza. È stato un grande cambiamento, ovviamente. Ci siamo trasferiti in una città (Luoyang) che aveva tipo tre o quattro milioni di persone. Ma in Cina è considerata piccola. Dopo ci siamo trasferiti a Pechino e ho frequentato la scuolazionale.