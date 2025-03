Calcionews24.com - Cagni: «La Sampdoria può salvarsi, ma servono tre cose. Non capisco perché la squadra non corra…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Luigi, ex allenatore della, sulla difficile stagione dei blucerchiati in Serie B. Tutti i dettagli in merito Luigiha parlato in esclusiva a SampNews24 della stagione della. Capitolo salvezza: lasi gioca tutto in queste ultime otto partite di campionato, cosa si aspetta dai blucerchiati? «La