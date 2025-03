Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco, ladro "seriale" denunciato dai carabinieri

Sopra (Reggio Emilia), 29 marzo 2025 – Da gennaio fino ai giorni scorsi, si sarebbe reso responsabile di vari furti e di ricettazione di auto, colpendo almeno in quattro occasioni. IdiSopra, che hanno indagato sui vari episodi, hannoun 19enne nordafricano abitante a Reggio, per furto aggravato, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito. Lo stesso straniero era stato inoltre destinatario di un avviso orale del Questore di Reggio, a inizio dicembre. A inizio gennaio il giovane avrebbe rubato e usato una carta di credito in negozi della zona. Il 3 gennaio altra denuncia per il furto di un borsone su un’auto in sosta, con il blitz ripreso dalla telecamera di sorveglianza montata sulla vettura. Altri simili episodi a inizio marzo, con furto di bici elettrica davanti al Conad di, con il giovane indagato fermato su un’auto risultata rubata, dichiarando di averla acquistata per 200 euro.