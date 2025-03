Tvzap.it - Bus precipitato nel Po, ecco la prima certezza: dov’era l’autista Nicola dopo la caduta

Un caso pieno di domande senza risposta quello del busnel Po nella giornata di mercoledì, 27 marzo 2025. A cercare di salvare, tra gli altri, è stato Wilhelm Teli, istruttore di canoa, che pocole 17:30 di mercoledì si è tuffato nel pullman sommerso per estrarre il conducente. Nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a salvarlo. Ora, il suo gesto eroico potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini sulla dinamica dell’incidente. (Continuale foto)Leggi anche: Andrea Pucci, malore improvviso sul palco: cos’è successoLeggi anche: Terremoto, torna la paura: scossa di magnitudo 3.7 in ItaliaBusnel Po, la dinamica dell’incidenteL’incidente è avvenuto esattamente alle 17:33, come dimostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcuni video amatoriali, ora acquisiti nell’indagine per omicidio colposo.