Romadailynews.it - Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci, Rui Costa…

Leggi su Romadailynews.it

, Paola Binetti, John Major, Renzo Garlaschelli, Christopher Lambert, Pietro Salini, Consiglia Licciardi, Sergio Lo Giudice, Antonio Placido, Ileana Argentin, Alberto di Chiara, Sabrina Impacciatore, Rui Costa, Sebastiano Siviglia, Fabrizio Corona, Paolo Roversi, Fabio Borini.Oggi 29 marzo compiono gli anni: Alberto Benzoni, giornalista, storico, politico; Giorgio Griffa, pittore; Roberto Corradi, ex calciatore Foggia; Eugenio Santoro, medico, chirurgo;(Mario Girotti), attore, regista, sceneggiatore; Marino Maglietta, accademico; Vito Tongiani, pittore, scultore; Gilberto Bonalumi, politico, giornalista,Inoltre,di: Adriano de Maio, ex rettore Luiss; Elisa Pozza Tasca, politica; Massimo Pederzini, ex arbitro calcio; Paola Binetti, politica; Carlo Alberto Graziani, politico, giurista; Angelo Massola, allenatore calcio, dirigente; John Major, ex premier Uk; Vangelis, polistrumentista, compositore; Riccardo Salvino, attore; Sebastiano Sanguinetti, vescovo; Bruno Bongiovanni, storico; Walter Facchinetti, ex pugile; Giuseppe Gianni, politico; Alfio Giomi, dirigente sportivo; Antonio di Giustino, politico; Sileno Passalacqua, ex calciatore Reggiana; Marco Rossinelli, ex calciatore Sampdoria, Fiorentina, allenatore; Valeria Ugazio, psicologa; Renzo Garlaschelli, ex calciatore Lazio.